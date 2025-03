Romero Britto retorna ao Brasil para evento especial

Após uma década, o artista plástico internacional Romero Britto retorna ao Brasil a convite do empresário Marcelo Camargo, presidente e fundador da Combitrans Amazônia e da Explosion Music. O artista desembarca em São Paulo no dia 13 de março e será recepcionado com um jantar no restaurante A Bela Sintra, reunindo convidados para a ocasião.

Romero Britto Imagem: Reprodução

No dia seguinte, 14 de março, Britto seguirá para Orlândia, no interior de São Paulo, onde será homenageado na sede do MCGroup, empresa de Camargo. O evento contará com uma cerimônia especial e a apresentação de um carro de Fórmula 1, uma réplica do veículo de Ayrton Senna, que foi pintado exclusivamente para Marcelo Camargo. O empresário, colecionador e amigo do artista, preparou essa homenagem como parte das celebrações da visita de Britto ao Brasil.