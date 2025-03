Paris 6 tem "Dia Nacional do Grand Gateau do Bem" em prol do GRAACC

Isaac Azar, fundador da marca de bistrôs Paris 6, uniu-se ao Hospital GRAACC, referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer, para a primeira edição do "Dia Nacional do Grand Gateau do Bem". No dia 17 de março, toda a venda do Grand Gateau à "Paloma Bernardi", sobremesa criada por Isaac, será destinada ao tratamento dos pacientes atendidos pelo hospital. A campanha vale para todos os endereços Paris 6 do Brasil e a ação será fixa do calendário anual da marca.

Grand Gateau à Paloma Bernardi Imagem: Tathiana Bione/Divulgação

O Grand Gateau é uma sobremesa criada pelo próprio restaurateur Isaac Azar e copiada até mesmo fora do país. Trata-se de um suflê de chocolate servido quente com picolé espetado e coberto com caldas, frutas e chocolates, e possui diversas opções de combinações no menu da marca. A versão "Paloma Bernardi" acompanha cobertura de calda de Nutella, morangos frescos picados, avelãs trituradas e toque de leite condensado. Foi a primeira a ser lançada e além de mais clássica, é a mais pedida entre os clientes do restaurante.



SERVIÇO:

DIA NACIONAL DO GRAND GATEAU DO BEM

Data: 17 de março de 2025 - durante todo o dia

Local: em todos os Paris 6 do Brasil



Unidade Classique: Rua Haddock Lobo, 1.240 - Cerqueira César, São Paulo/SP - Fone: (11) 91479-3056 | Horário de funcionamento: aberto todos os dias, 24h | @paris_6

Unidade Vaudeville: Rua Haddock Lobo, 1.159 - Cerqueira César, São Paulo/SP - Fone: (11) 91479-3056 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 02h, sexta e sábado das 12h às 03h | @paris_6