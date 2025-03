Livro conta a saga de imigrantes que chegaram ao Brasil há cem anos

O romance "Travessias - Aventuras e Desventuras de Famílias Imigrantes", do jornalista Fabio Steinberg, narra a trajetória de duas famílias que deixaram a Europa e vieram para o Brasil no início do século XX. A obra, publicada pela Editora Ipê das Letras, é uma ficção baseada em fatos e personagens reais.

Com três narradores que se revezam ao longo dos capítulos, o livro apresenta diferentes perspectivas sobre o percurso dos imigrantes, desde sua origem até a adaptação ao novo país. A história é resultado de quatro anos de pesquisa e se insere no contexto dos acontecimentos marcantes da época, tanto no Brasil quanto no mundo. O enredo destaca a diversidade, a esperança e a importância das memórias e raízes na construção do futuro das novas gerações.