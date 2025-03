CORTE FATAL: espetáculo interativo retorna ao Brasil após 30 anos

CORTE FATAL estreia no Rio de Janeiro em 14 de março, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Ingressos para as apresentações já estão à venda em Divertix. Adaptada para os tempos atuais, o espetáculo se passa sempre no dia da apresentação. A história é centrada em um salão de beleza situado no andar térreo de um pequeno prédio no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, onde mora, no primeiro andar, uma famosa cantora reclusa. Pelo salão circulam um cabeleireiro, dono do estabelecimento, uma cliente endinheirada, esposa de um deputado, um vendedor de antiguidades, dois clientes misteriosos que chegam sem hora marcada e uma manicure - e é exatamente ela quem anuncia: "A cantora foi assassinada." A partir daí, todos se tornam suspeitos e começa a caça ao criminoso misterioso.

Definida como uma comédia policial, CORTE FATAL tem como grande diferencial a participação da plateia. Mas, aqui, a interatividade não envolve atores descendo do palco para interagir com o público. O espetáculo vai além: ao quebrar uma quarta parede, transforma os espectadores em parte ativa da trama, desafiando-os a assumir o papel de detetives e influenciar os rumos da história.

CORTE FATAL

Onde: Teatro das Artes - Shopping da Gávea

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2º Piso - Loja: 264 - Gávea, Rio de Janeiro

Temporada:14 de março a 01 de junho

Ingressos: DIVERTIX

Bilheteria física:teatro - Teatro Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52, 2ªpiso