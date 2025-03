Shopping Ibirapuera oferece espaço para cadastramento de profissionais PCD

O atendimento é gratuito e será realizado por monitores durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h, no Piso Moema, em frente à loja TIM. No espaço, serão realizados cadastros somente de pessoas portadoras de deficiências.

No local, será montado um stand adaptado para todos os tipos de deficiência, inclusive com atendimento realizado por intérpretes de Libras. Mais informações poderão ser obtidas no site www.oportunidadesespeciais.com.br

SERVIÇO

Projeto "Oportunidades Especiais" (Stand)

Local: Shopping Ibirapuera

Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis, São Paulo

Período de funcionamento - 08 a 22 de março

Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h / domingos e feriados das 14h às 20h

Localização: Piso Moema em frente à Loja TIM

Site: oportunidadesespeciais.com.br