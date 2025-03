Rafael Cardoso será par romântico de Mônica Carvalho em novo filme

Rafael Cardoso acaba de fechar contrato para estrelar "Os Emergentes", uma comédia que será dirigida por Hsu Shien. No longa, Rafael interpretará o par romântico de Mônica Carvalho, enquanto Jeniffer Setti assume o papel de protagonista.

Mônica Carvalho e Rafael Cardoso Imagem: Reprodução

As filmagens estão programadas para começar no dia 16 de março, no Rio de Janeiro. O longa promete divertir o público com uma trama leve e bem-humorada, apostando na química entre Rafael e Mônica para conquistar os espectadores.