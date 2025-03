Miguel Falabella estrela grande clássico da Broadway

Estrelado por Miguel Falabella e com patrocinio da BB SEGUROS, o musical "Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum" (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum), um dos maiores sucessos da Broadway, listado pela revista especializada Whats On Stage como um dos 100 melhores musicais da história em mais de 100 anos de temporadas, ganha pela primeira vez uma montagem nacional.

Com estreia marcada para 13 de março no Teatro Claro Mais, em São Paulo, o espetáculo ficará em cartaz até 8 de junho. Os ingressos já estão à venda na plataforma UHUU!. Com músicas e letras de Stephen Sondheim, o musical conta com canções memoráveis como "Comedy Tonight", sendo uma celebração das farsas clássicas, marcada por uma energia vibrante e humor atemporal.