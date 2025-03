João Marcello Bôscoli e a influência de Elis Regina em sua infância

Nesta segunda-feira (10), João Marcello Bôscoli, produtor musical, empresário e filho mais velho da cantora Elis Regina, é o convidado de Ronnie Von no "Companhia Certa", que será exibido a partir das 23h, na RedeTV!. Na entrevista, ele relembra os desafios que enfrentou ao lidar com a morte de sua mãe aos 11 anos e como a situação revelou mudanças no comportamento de pessoas próximas: "Muitas pessoas que julgava que sentiam algo mais profundo, mais sincero, que era uma outra coisa, quando ela morreu, essas pessoas mudaram".

João Marcello Bôscoli e Ronnie Von Imagem: RedeTV!/Divulgação

Ainda na conversa, João Marcello enaltece o amor pela mãe, que completaria 80 anos neste mês, e abre detalhes de sua relação com o luto: "Tinha muita admiração, era muito fã, achava ela demais, então foi muito difícil. Ela era a pessoa mais importante da minha vida e fiquei muito preocupado com meus irmãos também. [...] É literalmente o que muitas pessoas já sentiram em algum momento: você perder o chão, não saber direito como organizar as ideias", explica ele, que é irmão dos músicos Maria Rita e Pedro Mariano.