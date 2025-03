A Playlist do Rei Charles III: Música, Memórias e Conexões 

Na verdade, a divulgação dessa curadoria musical faz parte da iniciativa do monarca de se aproximar de seus súditos, aproveitando que é o Dia da Comunidade (10 de março), e, entre os artistas, os países que fazem parte do Commonwealth (Comunidade) estão representados. Com essa iniciativa simpática, Charles III se torna o primeiro monarca britânico na história a gravar seu próprio podcast - que foi ao ar na íntegra a partir das 6h desta manhã em Londres no Apple Music- falando de 17 das suas "músicas favoritas".

Especialistas estão se debruçando sobre a playlist para buscar "mensagens escondidas" do Rei, mas Charles nunca foi de meias palavras, suspeito que é apenas um exercício dos que se viciaram na novela dramática querendo encontrar pauta. Não vejo assim. Sim, ele usa a palavra "joy" (alegria), que Meghan Markle tem usado como assinatura, inclui Michael Bublé e Beyoncé, amigos de Harry e Meghan, mas tudo não passa de especulação.

A playlist equilibra clássicos e artistas do Commonwealth, com alguns destaques muito pessoais como ter Could You Be Loved, de Bob Marley, que completaria 80 anos em 2025 e que o rei conheceu pessoalmente quando jovem, assim como Upside Down, que é tão amada por Charles que a cantora foi a atração principal do show do Jubileu de Platina em Londres durante as comemorações dos 70 anos da Rainha Elizabeth no trono em 2022. Já sabemos quem colocou o nome dela na lista!

La Vie en Rose, com Grace Jones e a versão de The Very Thought of You com Al Bowlly, são respectivamente, mencionadas por ligação com a Rainha Camilla (que conhece Grace Jones) e a Rainha Mãe, que amava clássicos dos anos 1930s.

O gesto simbólico do monarca o aproxima de seus súditos, misturando clássicos e influências do Commonwealth com toques pessoais. Embora a seleção musical possa parecer distante das preferências de uma geração mais jovem, ela reflete a tradição e os laços afetivos que o rei compartilha com sua família e amigos. No fim, esse exercício de DJ real se torna uma oportunidade de humanizar o monarca, revelando um lado mais descontraído e acessível de Charles III.

Playlist completa:



Bob Marley & The Wailers -- 'Could You Be Loved'

Millie Small -- 'My Boy Lollipop'

Kylie Minogue -- 'The Loco-Motion'

Al Bowlly -- 'The Very Thought of You'

Grace Jones -- 'La Vie En Rose'

RAYE -- 'Love Me Again'

Daddy Lumba -- 'Mpempem Do Me'

Davido -- 'KANTE' (com Fave)

Miriam Makeba -- 'The Click Song'

Jools Holland e Ruby Turner -- 'My Country Man'

Anoushka Shankar -- 'Indian Summer'

Siti Nurhaliza -- 'Anta Permana'

Dame Kiri Te Kanawa -- 'E Te Iwi E (Call to the People)'

Michael Bublé -- 'Haven't Met You Yet'

Arrow -- 'Hot Hot Hot'

'Crazy in Love' - Beyoncé (com Jay-Z)

'Upside Down' - Diana Ross