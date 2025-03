Como eles se conheceram - Brad Pitt e Jennifer Aniston

Ela também soube que Brad adorava o filme Planeta dos Macacos, havia apelidado seu antigo Datsun prateado e amassado de "Runaround Sue" e, antes da fama, trabalhara como motorista de strippers nos fins de semana para ganhar dinheiro extra.

Quando Jennifer sentiu que já sabia o suficiente, pediu a seu agente que telefonasse para Brad e marcasse um primeiro encontro: um jantar tranquilo para duas pessoas.

Mais tarde, ainda em 1998, enquanto Jennifer filmava a comédia Como Enlouquecer Seu Chefe, em Austin, Texas, Brad pegou um voo para acompanhá-la no set. O casal passou grande parte do tempo junto, se conhecendo melhor no hotel onde Jennifer estava hospedada, pedindo refeições no quarto e se exercitando na academia.

No dia 30 de julho de 2000, ao pôr do sol, na propriedade à beira-mar de um executivo de televisão, Brad e Jennifer se casaram em uma cerimônia luxuosa, que custou 1 milhão de dólares. O casal nunca havia admitido publicamente que estava noivo.

Do livro "Como Eles se Conheceram", de Joey Green.