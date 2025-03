Críticas não impedem: Com Amor, Meghan terá 2ª temporada na Netflix 

O programa, seu primeiro projeto solo e abertamente comercial em mais de cinco anos, não é bom. Não no sentido de lifestyle. Ele funciona como um híbrido de reality e press release, meticulosamente controlado pela ex-atriz para tentar reformular sua imagem pública. Temos uma Meghan doce, cuidadosa, discreta e apenas "feliz", como ela mesma avisa.

Soou superficial? Sim. Ou, no espírito culinário: faltou sal. Mas não falta determinação em ser aprovada.

Como esperado, a imprensa britânica e os anti-Meghan estão em festa com essa nova oportunidade de dissecar cada vírgula que ela deixou escapar no ar. Mas o que chama atenção é que, fora a People Magazine - que publica ipsis litteris o que Meghan diz sem jamais confrontá-la -, até veículos que antes a apoiavam agora estão detonando tanto o programa quanto a iniciativa dela como empreendedora. The Economist, Time Magazine, Newsweek, Washington Post, San Francisco Chronicle, Variety, The Hollywood Reporter e The New York Times parecem concordar em uma coisa: o programa é ruim, Meghan não está bem e o mais intrigante é tentar entender por que a Netflix continua abraçada a ela. Mas continua.

O anúncio da segunda temporada foi feito hoje no início da tarde, com o mesmo tom otimista do programa e frases como "não guarde seus granulados de flores ainda - Com Amor, Meghan estará de volta para a 2ª temporada", ecoando a condescendência com que a duquesa se dirige ao público e aos amigos.

No comunicado oficial, a Netflix afirma que o programa "compartilha dicas e truques pessoais para hospedar e adicionar mais diversão e consideração ao cotidiano", usando como base "seus anos de culinária caseira e entretenimento" - o que levanta a questão: alguém na Netflix realmente assistiu a essa série antes de colocá-la no ar? Não importa. Segundo a plataforma, "agora, há mais alegria para ser compartilhada, pois Com Amor, Meghan retorna no final deste outono. A segunda temporada concluiu as filmagens."

A declaração sugere que aquela visita aos destroços de Los Angeles no início do ano pode aparecer na nova temporada, mas ainda não está claro se seus filhos, Archie e Lilibet - frequentemente mencionados por Meghan na série - finalmente farão sua estreia. Príncipe Harry, que deu as caras por apenas alguns segundos no último episódio, pode ganhar mais tempo de tela, já que foi o elemento mais pedido pelos espectadores.

Se a estreia será no outono americano, significa que teremos que esperar até outubro ou novembro para descobrir se Meghan vai mudar alguma coisa ou dobrar a aposta. Até lá, ela promete compartilhar dicas em suas redes sociais. Então, preparem seus florais - e aguardemos.