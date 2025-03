Conheça a dupla que quer revolucionar o mercado de Wealth Management

Marta Zaidan, sócia e CIO da Vos Investimentos e Ava Invest e Mariella Gontijo, sócia fundadora e CEO das duas companhias Imagem: Reprodução

O mercado financeiro, no entanto, segue sendo um lugar intimidador para a maior parte das mulheres detentoras de grandes fortunas. As equipes são, em sua maioria, formadas por homens. Os grandes e opulentos prédios espelhados, onde ficam os principais private banks ou family offices, estão longe de ser ambientes acolhedores ou dispostos a tornar a gestão de patrimônio uma jornada personalizada e colaborativa.

Mas e se o universo financeiro fosse repensado por mulheres e para mulheres? Foi isso que Mariella Gontijo, sócia fundadora e CEO da Vos Investimentos e Ava Invest, e Marta Zaidan, sócia e CIO das duas companhias, tentam fazer desde 2023, após mais de duas décadas percorrendo os corredores da Faria Lima e gerindo grandes fortunas.

Elas conhecem bem as engrenagens do mercado financeiro e as inúmeras formas como o sistema atual falha com as mulheres — seja como clientes ou do outro lado do balcão, como gestoras de fortunas em grandes bancos e family offices.

A ideia de repensar a forma como um wealth management funciona partiu de Gontijo. "Repetidamente via que as mulheres deixavam o dinheiro para outros homens ou não se sentiam confortáveis para administrá-lo. Percebi que o mercado não estava conversando com elas", aponta a executiva.

A Vos Investimentos foi a primeira empresa do grupo a nascer, em 2023, voltada para mulheres com patrimônio de mais de RS$ 10 milhões e com serviços de aconselhamento patrimonial, consultoria financeira, governança familiar e sucessão patrimonial. Mais recentemente, em 2025, surgiu a Ava Invest, voltado para aquelas que estão na fase de consolidar os seus patrimônios e que contam com pelo menos R$ 1 milhão — uma forma de tentar garantir que mais mulheres possuem um patrimônio robusto para transmitir para as futuras gerações.