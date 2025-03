Curiosidades sobre o Carnaval

Chiquinha Gonzaga Imagem: Reprodução

Marchinha de Carnaval

A marchinha "Ó Abre Alas", composta pela brasileira Chiquinha Gonzaga em 1899, é reconhecida como a primeira música de Carnaval e foi feita para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro.

Escola de samba "Deixa Falar". Imagem: Reprodução

A primeira escola de samba

Criada em 1928 no bairro de Estácio, no Rio de Janeiro, a primeira escola de samba do Brasil chamava-se "Deixa Falar". No livro "O Pulo do Gato", o autor Márcio Cotrim conta que o termo "escola de samba" foi escolhido por estarem localizados perto de uma escola pública do bairro e o carnavalesco Ismael Silva, um dos fundadores, acreditava que seu grupo formaria professores de samba.

Bloco carnavalesco "Galo da Madrugada" Imagem: Reprodução

O maior bloco do mundo

O "Galo da Madrugada", bloco carnavalesco que sai no bairro de São José, em Recife, é considerado pelo Guinness Book o maior bloco de Carnaval do mundo desde 1995.