Casa do filme "Ainda Estou Aqui" está à venda por R$ 13,9 milhões

Casa onde foi gravado o filme "Ainda Estou Aqui" Imagem: Divulgação

A residência de 500 m² combina elegância e conforto, mesclando elementos clássicos e contemporâneos. No primeiro piso, destaca-se o hall de entrada com pé-direito duplo, um amplo living com vista panorâmica para a Baía de Guanabara, além de sala de jantar, lavabo, cozinha planejada e lavanderia. A área externa oferece piscina aquecida, espaço gourmet e garagem para três carros. No andar superior, a suíte máster conta com closet e dois banheiros, um deles com banheira, enquanto duas outras suítes completam o espaço, uma delas com terraço privativo e acesso ao elevador.

