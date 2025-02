Espetáculo "Tom Jobim Musical" inicia temporada em São Paulo

"Tom Jobim Musical" estreia em São Paulo no dia 6 de março no Teatro Villa Lobos, após temporada de sucesso no Rio de Janeiro. O espetáculo, apresentado pela BB Seguros, transporta o público para uma viagem pela história de um dos maiores gênios da música brasileira, passando pela praia de Ipanema nos anos 1950 até suas conquistas internacionais em Nova York, quando a Bossa Nova conquistou o mundo.

"Tom Jobim Musical" Imagem: Divulgação

A produção, assinada por Nelson Motta e Pedro Brício, traz para o palco momentos marcantes da vida e obra de Tom Jobim, destacando sua parceria com grandes nomes da música como Vinicius de Moraes, Elis Regina, Frank Sinatra e João Gilberto. Com direção de João Fonseca, conhecido por sucessos como os musicais de Tim Maia, Cazuza e Cássia Eller, e direção musical de Thiago Gimenes, a produção conta com um elenco de 27 atores e 13 músicos.Os ingressos para a temporada paulista já estão à venda na plataforma Sympla.