Quais são os perfis dos consumidores do mercado de luxo no Brasil?

Por: Tamara Lorenzoni

Nos últimos anos, o Brasil viu um crescimento expressivo no número de pessoas com alto poder aquisitivo, refletindo um cenário econômico favorável para os mercados de luxo e investimentos. Entre 2014 e 2022, a quantidade de indivíduos com grande patrimônio aumentou 78%, e as projeções indicam que essa tendência continuará até 2030. Esse seleto grupo de consumidores movimenta trilhões de reais e tem padrões de consumo altamente sofisticados, impulsionando setores como aviação privada, mercado imobiliário de alto padrão, arte, turismo exclusivo e marcas de luxo. Mas quem são essas pessoas, e como se diferenciam dentro da própria elite financeira do país?