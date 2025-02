Sala São Paulo abre venda de ingressos para concerto de João Carlos Martins

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP farão uma apresentação na Sala São Paulo. Marcado para o dia 30 de abril, às 21h, esse será o último concerto do maestro no Brasil antes de sua viagem a Nova York, para a despedida dos palcos internacionais no Carnegie Hall.

João Carlos Martins Imagem: Fernando Mucci/Divulgação

O programa selecionado para o concerto espelha a jornada do maestro, repleta de desafios e superações, desde seus primeiros passos na música. O público poderá conferir diversos clássicos, como a icônica Suíte Orquestral nº 3, de J. S. Bach, e a Fuga da Bachiana Brasileira nº 7, de Heitor Villa-Lobos.