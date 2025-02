O que a entrevista de Jason Knauf revela sobre William e Harry

Acompanhando todas as notícias sobre os receios de saúde do Rei Charles III, dos conflitos nos bastidores das equipes dele com a de seu filho, Príncipe William, que está se preparando para assumir a Coroa muito antes do esperado, tento manter a positividade e esperar o melhor. Nesse cenário seria considerar que a saúde do atual monarca britânico está melhorando e que ele terá pelo menos uma década no Trono, talvez duas se seguir a longevidade de sua mãe, Rainha Elizabeth II. Porém, uma entrevista do principal ex-assessor de William ao programa 60 Minutes na Austrália me fez repensar e reconsiderar os tabloides britânicos. A matéria - uma longa entrevista enaltecendo o futuro Rei - deixou bem claro que a sucessão já está em andamento e há muito o que entender dos recados velados, inclusive, claro, para Meghan Markle e Príncipe Harry.

Estranhamente, a entrevista que foi exibida há alguns dias, não suscitou resposta imediata de Montecito o que estabelece um novo período nessa guerra de 6 anos entre os dois irmãos. Desde que deixaram o Reino Unido, há 5 anos, Meghan e Harry ficaram determinados a contar a versão deles dos fatos e refutar qualquer crítica que venha direta ou indiretamente dos Windsors. A lendária entrevista para Oprah Winfrey foi ao ar no dia 7 de março de 2021 e quatro anos depois, será quase no mesmo dia que Meghan finalmente volta ao vídeo, com a estreia de seu programa: Com Amor, Meghan. Nele, ela insiste, é sobre felicidade e conexão com amigos. Os críticos e céticos estão prontos para destruí-la, mas vamos falar dessa entrevista de Jason Knauf para TV Australiana e entender como Harry e William, veladamente, estão se comunicando e traçando, quem sabe, uma trégua.

Jason Knauf Imagem: Reprodução

Primeiro, vamos relembrar quem é Jason Knauf, uma pessoa que Meghan odeia tanto que é a única imagem no documentário Meghan e Harry que ela deixou entrar que é dela irritada com o ex-assessor, perdendo a paciência e deixando um Harry angustiado apenas respondendo "não sei o que fazer". Não estarei longe da verdade ao considerar que Meghan e Harry hoje odeiam Jason. E William e Catherine? Amam.

Voltemos no tempo para entender: Jason Knauf trabalhou diretamente com William, Kate Middleton, Harry e Meghan como secretário de comunicação dos quatro, começando em 2015, e depois seguindo com William e Kate apenas até 2019. Ou seja, ele não apenas é testemunha de todo drama, mas personagem vital de toda discordância entre irmãos e cunhadas. Ele é ainda um dos principais conselheiros do futuro rei e o único a oficialmente acusar Meghan de assédio moral. Como Meghan diz no documentário da Netflix, ele é a voz de William, enquanto oficialmente o príncipe não se manifesta quanto a nada que seja dito sobre ele ou a esposa.

Até 2021, Jason foi o CEO da Royal Foundation, a principal instituição de caridade comandada pelos príncipes de Gales. Para ele dar uma entrevista falando dos dois, é apenas com a autorização pessoal de William e Kate, por isso cada palavra que ele disse (todas elogiosas), foram acertadas entre eles. Não dá para esquecer que, além de abrir o processo interno contra Meghan sobre assédio moral, Jason testemunhou contra ela na batalha judicial da duquesa de Sussex contra o tabloide britânico The Mail on Sunday. Em seu testemunho, ele forneceu evidências que contradiziam declarações de Meghan sobre uma carta privada enviada ao seu pai, Thomas Markle, mostrando que ela estava ciente de que o documento poderia vazar para a imprensa. Isso minou parte da defesa de Meghan e contribuiu para a narrativa de que ela não teria sido completamente transparente no caso. E não ajuda que depois disso tudo, ele tenha sido condecorado por William por seus serviços, reforçando sua posição como um aliado leal da instituição.