La Noninna Massas Artesanais chega a São Paulo com qualidade e tradição

A partir do dia 11 de março, São Paulo recebe uma nova opção para os fãs de massas. Localizado no Jardim Paulista, o pastifício La Noninna traz para a cidade a experiência de massas artesanais inspiradas na tradição da cozinha da avó.

Chef Marcelo Blason Imagem: Divulgação

A história por trás do La Noninna começa em Buenos Aires, no bairro Palermo, onde o chef Marcelo Blason passava suas tardes ajudando sua avó a preparar massas caseiras. "Era mágico misturar os ingredientes, sovar a massa, preparar o molho e, no final, saborear o resultado de um jantar feito com amor", lembra Blason, que transformou essa lembrança afetiva em um negócio.