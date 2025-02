Foliões podem usar espaço para make e cabelo no Shopping Frei Caneca

O Carnaval é um momento de celebração principalmente para aqueles que se preparam e vão atrás dos famosos e tradicionais bloquinhos de rua. Para auxiliar esses foliões, com destino aos encontros na região da Avenida Paulista, o Shopping Frei Caneca prepara um espaço dedicado para os carnavalescos jovens e adultos se produzirem antes de irem para os blocos, entre os dias 1 e 4 de março, das 11h às 15h, no Piso Térreo.

Imagem: Divulgação/ Freepik

O empreendimento oferece camarins com maquiagens coloridas, glitters e pedrarias, além de produção para os cabelos, com ajuda de promotores no local. Para já entrar no clima, o local fica ambientado com músicas de sucesso da época, com a distribuição de água e ventarolas, já para os foliões maiores de 18 anos que participarem da ação haverá a distribuição de gin, em parceria com a marca Flowers Drinks.