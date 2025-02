Brad Pitt e Lewis Hamilton Juntos em filme sobre Fórmula 1

Para o ícone do automobilismo, "F1 o mais autêntico filme de corrida que já existiu". Essa autenticidade se deve a escolhas assertivas da equipe, como filmar grande parte das cenas durante as rodadas do Grande Prêmio da Fórmula 1, em diversos países. O longa chega aos cinemas em junho de 2025.

Lewis Hamilton Imagem: Reprodução

F1, da Apple Original Films, é estrelado por Brad Pitt, no papel de um ex-piloto que retorna à Fórmula 1, ao lado de Damson Idris, como seu companheiro na fictícia equipe APXGP do grid da competição. O filme está sendo rodado durante os finais de semana das rodadas do Grande Prêmio da Fórmula 1, com a equipe de produção em competição com os titãs do esporte.