The Town e Rock in Rio levam show de Mariah Carey para o Pará

A Floresta Amazônica é um ecossistema essencial para o equilíbrio climático global. Sua biodiversidade e cultura refletem a importância de preservá-la. Com esse foco, a Rock World lança um projeto inédito que une os festivais Rock in Rio e The Town em uma iniciativa voltada à conservação da floresta.

Dois meses antes da 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP 30) da ONU, em Belém, os festivais apresentarão o espetáculo Amazônia Para Sempre, patrocinado pela Vale. O projeto busca destacar a melhor forma de reduzir as emissões de carbono: manter a floresta em pé.