Tais Araújo, Ingrid Guimarães e Isis Valverde em ação da Gerando Falcões

A Gerando Falcões, ecossistema de desenvolvimento social que atua na superação da pobreza nas favelas, lança a segunda fase da campanha "Tire sua empatia do armário" com o propósito de incentivar a moda circular, chamando atenção para aquelas peças de vestuário que estão esquecidas no guarda-roupa e podem ter utilidade para outras pessoas. Criada em parceria com a Eletromidia, a ativação poderá ser vista em edifícios comerciais, residenciais e abrigos de rua da capital paulista e região metropolitana de São Paulo até 05 de março.

A campanha tem como protagonistas as atrizes Tais Araújo, Ingrid Guimarães e Isis Valverde. Além de destacar a importância da moda circular, a iniciativa pretende fomentar doações de roupas, sapatos e acessórios em bom estado. Todos os itens doados serão direcionados para o programa ASMARA, focado no empoderamento feminino e geração de renda rápida para mulheres das favelas e periferias.