Simone estreia nova turnê em São Paulo

Por: Patricia Alves



Dois anos após a turnê em que comemorou as cinco décadas de carreira de Simone, a cantora volta ao palco do Tokio Marine Hall com novo show. A artista se apresenta no dia 22 de março com um repertório que traz novidades, grandes sucessos e surpresas especiais para a noite de abertura.

Simone Imagem: Reprodução

Os últimos anos foram de pura celebração para Simone: mais de 50 anos de carreira comemorados em uma turnê de sucesso, um prêmio e homenagem no Latin GRAMMY 2023 e seu retorno aos em festivais de música. O novo roteiro reúne alguns dos clássicos imortalizados pela artista que não fizeram parte do espetáculo dos 50 anos, como "Pão e Poesia", "Paixão" e "De Frente pro Crime". Mas, claro, não vão ficar de fora os maiores standards de Simone, como "Começar de Novo", "Encontros e Despedidas" e "Iolanda".