No Mês da Mulher, Blue Note recebe cerca de 40 shows com atrações femininas

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a programação de março do Blue Note São Paulo será formada majoritariamente por atrações femininas. Zizi Possi, Kell Smith, Ellen Oléria e Mel Lisboa são algumas das atrações que estão no line-up de março. Outro destaque é o encontro das VJs da MTV: Sabrina Parlatore, Marina Person, Titi Müller e Luisa Micheletti. Ao todo, serão 38 apresentações com mulheres no palco do Blue Note.

A programação terá início no dia 05 de março com o show "Mulheres do Brasil - por Priscilla Carvalho e Suê". Na mesma noite, a casa também recebe o "Fractal Feminino - Tributo a Dolores Duran - Por Rachel Cossermelli". O repertório de Elis Regina é o que norteia o show "A Brilhante Elis - Por Giovanna Portella". A homenagem para uma das maiores cantoras brasileiras será na noite de 07 de março. No mesmo dia, "Penélope - 25 anos" é o espetáculo que vai comemorar os 25 anos de lançamento do primeiro álbum da banda, o "Mi Casa Su Casa". Comandada por Érika Martins, o show terá os maiores sucessos do grupo, entre eles "Holiday", "Namorinho de Portão" e "Circo".



No Dia Internacional da Mulher, 08 de março, Joyce Moreno apresenta o "Brasileiras Canções". No repertório totalmente autoral, Joyce apresenta suas músicas que abordam o universo feminino como "Essa mulher", "Mulheres do Brasil" e "Feminina". Na mesma noite, a casa será palco de um encontro histórico com "Banda dos VJ's MTV - Thunderbird convida Sabrina, Marina, Titi e Luisa". E no domingo, 09, o show será "Bia Marques - Da Tela do Palco". Confira a programação completa no site oficial do Blue Note São Paulo.