Martinho da Vila prestigia o final de "Martinho Coração de Rei, O Musical"

O encerramento da temporada de Martinho Coração de Rei, O Musical aconteceu no Teatro Riachuelo no último domingo (23). A noite contou com a presença de Martinho da Vila, acompanhado de sua esposa, Cléo, e de seus filhos Preto, Alegria, Martinho Antônio, Maira e Analimar.

Martinho da Vila Imagem: Vera Donato/Divulgação

O cantor subiu ao palco e foi recebido com aplausos pelo público. Durante a celebração, apresentou uma música inédita. O evento também contou com a participação do ator Lázaro Ramos, marcando o fim da temporada do espetáculo.