Lethicia Bronstein homenageia Sabrina Sato no Baile da Vogue

"Resolvi homenagear um dos nossos maiores ícones fashion, ninguém mais, ninguém menos que Sabrina Sato, com o primeiro look que fiz para ela no Baile da Vogue, 14 anos atrás. A peça marcou um ponto crucial na carreira de nós duas. Tivemos uma liberdade artística que pudemos explorar emoções e sensações naquele ano", lembra a estilista, que contou com a colaboração do stylist Yan Acioli, na época.

A fantasia de pássaros de Sabrina - que este ano está sendo usada por Bronstein - foi confeccionada com penas sintéticas, todas pintadas à mão. "Foi a primeira vez que trabalhei com esse material e o processo artesanal de tingimento criou um efeito ton sur ton, no qual as cores se mesclam suavemente, formando um efeito gradiente que completa a silhueta feminina e realça a fluidez do design", explica Lethicia.

Por baixo da estrutura principal do vestido, a renda — DNA de Lethicia -, adiciona estrutura e profundidade, e as costas nuas, o elemento da sensualidade. A criação não apenas destaca a habilidade técnica e visão criativa de Bronstein, mas solidifica a colaboração entre a estilista e Sabrina Sato, uma das parceiras mais influentes de Lethicia no cenário da moda brasileira.

"Este vestido de pássaros é muito icônico, um sonho. E ele consegue ser ainda mais bonito ao vivo. Que emoção a Lethicia me homenagear com ele, vai ficar linda", vibra Sabrina, que lembra com carinho de outras criações exclusivas de Bronstein para ela. "Aquele de renda, da festa de 6 anos do Pânico foi uma loucura, todo mundo ficou doido nele. E o de cobra? É algo que não tem explicação", diz ela, sobre o modelo usado no Baile da Vogue de 2012.