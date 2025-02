Baile do Gueri Gueri dá início ao Carnaval com festa e shows ao vivo

O tradicional Baile do Gueri Gueri marcou o início do Carnaval com uma noite movimentada no espaço de eventos Villaggio JK, no sábado. Criado pelo casal Roberto e Vera Suplicy, o bloco carnavalesco mantém sua tradição e hoje é dirigido por Fernanda Suplicy.

Patricia Poeta Imagem: Paulo Freitas e Rafael Cuzato/Divulgação

A apresentadora Patrícia Poeta foi a madrinha do evento e usou um look rosa e prata inspirado no filme Wicked. A festa contou com apresentações da cantora Malu, destaque no pagode, e do grupo Entre Elas, além de DJs que animaram o público.