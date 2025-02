Como eles se conheceram - Marilyn Monroe e Arthur Miller

Jones estava tendo sérios problemas com Marilyn no set de filmagens. Um mês antes, o agente dela, Johnny Hyde, havia morrido de ataque cardíaco em Palm Springs, onde Marilyn se recusara a encontrá-lo para passarem o final de semana juntos. Um dia após o enterro de Hyde, sentindo-se culpada pela morte do agente, Marilyn tentou suicidar-se tomando um frasco inteiro de barbitúricos.

Kazan e Arthur observaram uma Marilyn totalmente deprimida gravar as cenas. Para animá-la, convidaram-na para jantar com eles no estúdio. Ela recusou. Mas depois, percebendo que Kazan estava montando o elenco de Viva Zapata!, Marilyn procurou o diretor e Arthur e juntou-se a eles. Logo, ela estava passando as noites com Kazan, que era casado, em seu quarto na casa de Charles Feldman, enquanto Arthur, pai de dois filhos e residente em Brooklyn Heights, dormia em outro quarto no final do corredor.

Na sexta-feira, dia 26 de janeiro, Feldman organizou uma festa em sua casa. Kazan, que planejava ir para outro lugar naquela noite com outra mulher, pediu a Arthur que levasse Marilyn à festa. Marilyn rapidamente percebeu que Kazan a havia passado para Arthur. Apaixonado, Arthur contou-lhe seus problemas conjugais, dançou bem próximo dela e a levou para casa - mas não tentou passar a noite com ela.

No dia seguinte, sentindo-se culpado por seus sentimentos em relação a Marilyn, Arthur insistiu em voltar para casa, em Brooklyn Heights, dizendo que trabalharia no roteiro de The Hook. Kazan e Marilyn levaram Arthur ao aeroporto. Arthur escrevia com frequência para Marilyn, mas insistia em não ser o homem certo para ela.

Quatro anos depois, após estrelar O Pecado Mora ao Lado (1955), Marilyn deixou seu marido, Joe DiMaggio, e mudou-se para Nova York para estudar interpretação com Lee Strasberg, no Actors Studio, determinada a desfazer sua imagem de símbolo sexual. Dois novos amigos do Studio, Eli Wallach e Anne Jackson, convidaram Marilyn para acompanhá-los a uma festa, onde ela encontrou Arthur Miller pela primeira vez desde 27 de janeiro de 1951.

Arthur, ainda casado com Mary e atraído por Marilyn, deixou a festa sem pedir seu número de telefone no Waldorf Towers.