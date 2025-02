A compra de 007 pela Amazon: o fim de uma era e o início de novos caminhos

Esse zelo é insinuado como a razão da longa demora para anunciar o substituto de Daniel Craig e particularmente agora vejo com outros olhos a decisão aprovada de "matar" o espião tão espetacularmente em seu último filme. Barbara já sofria com todas as mudanças culturais para manter Bond relevante e não cancelável, mas era contra a onda de spin-offs e adaptações que a Amazon queria para o personagem.

A alternativa? Fazer o que a Disney fez com George Lucas para poder "monetizar" Star Wars: pagar para tirar o controle criativo da marca. Deu certo. A partir de 2025, a plataforma tem a licença para matar, digo, fazer o que quiser com 007. Uma perspectiva que dá mais medo do que esperança.Porque embora Michael G. Wilson e Barbara Broccoli eles permaneçam coproprietários, não mais decidem o que for mais importante, abrindo mão do controle criativo e os direitos de propriedade intelectual da franquia James Bond.

Foram 25 filmes e grandes sucessos, alguns fracassos, mas uma jornada ímpar com um personagem que saiu das páginas dos romances de Ian Fleming e virou um ícone pop. O último filme, que ficou pronto antes de 2020, só chegou aos cinemas em 2022. Desde então, o jogo clássico de "quem será o novo James Bond" só ganhou fôlego. Da lista de possíveis candidatos o franco favorito do momento é Harry Dickinson, em cartaz ao lado de Nicole Kidman em Babygirl. Com menos de 30 anos, ele traria a juventude que há tanto tempo anunciam para o papel, uma das mudanças que devem ser implementadas na volta de Bond aos cinemas.

Wilson e Barbara disseram que vão se dedicar "a outros projetos" e Daniel Craig os elogiou, falando em aposentadoria bem-vinda para os dois. Na Amazon, a frustração da estratégia de "menos é mais", que fez com que entre um filme e outro passassem muitos anos, além de nada de spin-offs serem realizados. Isso vai mudar num piscar de olhos E James Bond então está agora ao lado das marcas famosas que a Amazon garantiu, incluindo Reacher, O Senhor dos Anéis e Jack Ryan, entre eles.

Por isso o anúncio simboliza o fim de uma era, literalmente. Resta saber se o novo ciclo conseguirá manter a essência do icônico espião britânico ou se a pressão por inovações irá diluir o legado que, por mais de 60 anos, fez de Bond um dos personagens mais amados do cinema. Com a chegada de um novo 007, a resposta para essa pergunta está mais perto do que nunca - e promete mudar para sempre a trajetória do agente secreto mais famoso do mundo.