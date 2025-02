Um ano depois, a saúde do Rei Charles ainda preocupa os súditos

A saúde da Rainha Camilla também tem sido um ponto de interesse, embora as informações sobre ela sejam mais escassas. Embora o Palácio de Buckingham tenha mantido um silêncio sobre qualquer condição de saúde específica, Camilla continua a apoiar seu marido, o Rei Charles, em suas funções reais. Ela tem se envolvido em várias iniciativas de caridade e tem aparecido em público com frequência, mas de maneira mais discreta, talvez devido à pressão e à crescente responsabilidade sobre o rei.

A expectativa é que, caso o estado de saúde de Charles piore, Camilla continue a desempenhar seu papel como consorte e apoie William na transição para a liderança, caso isso aconteça mais rapidamente do que o esperado.

A Relação de Charles com Harry e Meghan

A relação do Rei Charles com o Príncipe Harry e Meghan Markle continua tensa e cheia de complexidades. Desde que Harry e Meghan se afastaram dos deveres reais, as relações familiares se deterioraram e não mostram sinais de melhorar. Embora Charles tenha expressado preocupação e amor por Harry em declarações públicas, a reconciliação entre eles ainda parece distante. O tempo, percebemos, está contra todos, mas o impasse é irreversível.

Funeral já planejado?

As especulações não confirmadas de que o planejamento do funeral de Charles já esteja em andamento só aumenta a ansiedade sobre sua saúde. O codinome dos planos funerários é "Operação Ponte Menai", nomeada em homenagem a uma ponte suspensa no País de Gales, uma homenagem ao papel de longa data do rei Charles III como príncipe de Gales. O plano minuto a minuto começará a se desenrolar no momento da morte do Rei.