Thiaguinho, Rodriguinho e André Marinho lançam nova música

André Marinho lança sua nova música "Tá Rindo de Quê?", com as participações de Rodriguinho e Thiaguinho. Com uma letra bem humorada, "Tá Rindo de Quê?" aborda um mal-entendido hilário entre amigos. Tudo começa quando um deles avista a namorada do outro de mãos dadas com um desconhecido e decide contar. O clima de dúvida e desconfiança cresce até que a grande revelação acontece: o suposto "rival" é, na verdade, o irmão mais velho da garota.

Rodriguinho, André Marinho e Thiaguinho Imagem: Divulgação

A parceria entre André Marinho, Rodriguinho e Thiaguinho é apreciada pelos fãs de pagode, reunindo três grandes vozes e personalidades do gênero. O lançamento já está disponível nas principais plataformas digitais como Spotify, Deezer e Amazon Music.