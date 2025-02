Mayana Neiva encerra a primeira temporada do 'Quero Ser Veg'

Ao lado do chef de cozinha Dani Lima, Mayana aprende a cozinhar receitas, vai a feiras para fazer as compras para preparar os pratos e visita restaurantes com o objetivo de desconstruir cada um desses mitos. Os episódios também contam com depoimentos de especialistas e pessoas comuns que compartilham suas visões e experiências sobre o veganismo.

Com uma sólida carreira como atriz, Mayana também se destaca na área musical.No início do mês, ela lançou a nova versão da música "Mutável", numa parceria com o dj Maca e produção de Felippe Francis."Uma alegria estar com Maca nessa parceria, trazendo a sonoridade de verão para essa música que foi tão importante no meu disco Tá tudo aqui dentro. Maca e Felippe são meus conterrâneos paraibanos e compartilhamos o mesmo amor pela música", conta Mayana.