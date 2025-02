Após sucesso de temporadas anteriores, musical "Donatello” retorna a SP

"Donatello" é uma obra original brasileira que, por meio de uma narrativa singela e emocionante, aborda temas universais como a importância das memórias, o envelhecimento e os desafios do Alzheimer. A proposta sensível e poética do musical questiona como vivemos a vida "no modo automático" e o quanto isso pode afetar as lembranças mais queridas. Ao convidar o público a refletir sobre o impacto das memórias, a peça trata a doença de forma delicada, promovendo empatia e compreensão sobre essa condição neurodegenerativa que afeta milhões ao redor do mundo.

A história acompanha Amendoim, interpretado por Vitor Rocha, um jovem que narra sua experiência com o avô diagnosticado com Alzheimer. Ao perceber que, apesar de o avô ter esquecido seu nome, ele ainda se lembra de seu sabor de sorvete favorito, Amendoim tem a ideia de transformar as memórias que compartilhou com ele em sabores de sorvete, acreditando que isso pode ajudá-lo a reviver essas lembranças. Em pouco mais de uma hora, a plateia é conduzida por uma jornada lúdica e bem-humorada, onde as fases da infância, adolescência e vida adulta de Amendoim se entrelaçam com a história do avô, criando uma forte conexão emocional com o público.

A interatividade é um dos pontos fortes do espetáculo que também aposta na ludicidade. A cada sessão, o texto ganha variações, pois o público pode sugerir palavras que serão inseridas na narrativa minutos antes do terceiro sinal soar. Isso garante uma experiência única em cada apresentação, mantendo o espetáculo sempre fresco e imprevisível. A direção de Victoria Ariante, que traz uma abordagem sensível e criativa à peça, é complementada pelas músicas originais compostas por Elton Towersey, executadas ao vivo por Felipe Sushi ao piano, criando uma atmosfera envolvente e tocante.

Com direção de produção de Luiza Porto, preparação de elenco de Letícia Helena, design de luz de Wagner Pinto, design de som de Paulo Altafim através da ÁUDIO S.A e cenotecnia de Batata Rodriguez, "Donatello", que já cativou mais de 2.000 espectadores em suas temporadas anteriores e sessões intimistas lotadas, se consolida no cenário teatral paulistano como mais um sucesso da produtora Encanto Artístico, responsável também pelos premiados "Cargas D'Água", "Bom Dia Sem Companhia", "O Mágico Di Ó" e "Se Essa Lua Fosse Minha".