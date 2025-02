Ney Matogrosso ganha exposição no MIS em São Paulo

Um dos maiores intérpretes da música brasileira, Ney Matogrosso completa 50 anos de carreira em 2025 e ganha homenagem no MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo. A mostra faz um percurso cronológico pela obra do artista, passando por cada década de sua atuação na frente dos palcos - desde a estreia como vocalista do grupo "Secos & Molhados", até seu mais recente álbum "Nu com minha música", o primeiro concebido separadamente de um show.

Exposição "Ney Matogrosso" Imagem: Divulgação

Dividida em seis áreas, a exposição exibe centenas de elementos têxteis como figurinos e adereços de shows e videoclipes, além de documentos, capas de álbuns, pôsteres e CDs. Há trechos de uma entrevista concedida por Ney Matogrosso ao programa Notas Contemporâneas, do MIS, na ocasião dos 45 anos do museu. Diversas fotografias emblemáticas de todas as fases do homenageado estão na exposição também, em obras de Madalena Schwartz, Thereza Eugênia, Ary Brandi e Daryan Dornelles.