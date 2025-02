ELIS 80 celebra a vida e obra de Elis Regina com espetáculo histórico

Elis Regina será homenageada no espetáculo ELIS 80, que acontecerá em apresentação única no dia 28 de março, no Espaço Unimed, em São Paulo. O show, apresentado pelo produtor João Marcello Bôscoli - filho da cantora -, trará uma experiência que combina música, memória e tecnologia, com a presença especial de parceiros que fizeram parte e ajudaram a imortalizar a carreira de Elis.

Elis Regina Imagem: Reprodução

No palco, o público será transportado para o universo de Elis através de objetos pessoais que recriam a intimidade de sua sala de estar. Imagens inéditas, como fotos, vídeos e trechos de entrevistas projetados em um telão, darão vida à narrativa. Um dos momentos mais impactantes será a presença simbólica da cantora, cuja voz, restaurada e remasterizada através de avançados recursos de inteligência artificial, se unirá à banda ao vivo e aos artistas convidados em "Para Lennon e McCartney", cuja nova versão foi lançada recentemente pela Trama e será executada no palco pela primeira vez.