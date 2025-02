Com Fernanda Montenegro, filme "Vitória" abre o Festival de Cinema em Paris

O longa "Vitória", estrelado por Fernanda Montenegro e dirigido por Andrucha Waddington ("O Juízo"), foi escolhido como o filme de abertura do 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris. A produção será exibida no dia 29 de abril no L'Arlequin, cinema de rua modernista no bairro de Saint Germain-des-Près, sede do evento. O filme é inspirado na história verídica de Joana da Paz, uma senhora insatisfeita com a insegurança em Copacabana, onde mora. Ela começou a filmar da janela de seu apartamento o tráfico de drogas, desmascarando um esquema entre traficantes e policiais corruptos na Ladeira dos Tabajaras, na zona sul do Rio de Janeiro.

Fernanda Montenegro e Alan Rocha protagonizam "Vitória" Imagem: (Suzanna Tierie/Divulgação)

Incluída no Serviço de Proteção à Testemunha, Joana passou a se chamar "Vitória" e teve sua identidade mantida em sigilo por 17 anos, até falecer em 2023 - ano seguinte às filmagens da obra. O elenco também apresenta Alan Rocha, que interpreta o jornalista Flávio Godoy, que repercute o caso na imprensa; Linn da Quebrada, Laila Garin, Thelmo Fernandes e Thawan Lucas. Inspirado no livro "Dona Vitória da Paz", de Fábio Gusmão, o filme Original Globoplay tem produção da Conspiração, coprodução da MyMama Entertainment e Globoplay, e apoio da Globo Filmes. A estreia nos cinemas brasileiros será no dia 13 de março, com distribuição da Sony Pictures.