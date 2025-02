Show de piano e voz reúne músicas icônicas de 'O Fantasma da Ópera'

Por: Patricia Alves

O clássico O Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd Webber, ganha uma nova interpretação no pocket show Fantasma da Ópera in Concert, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de março no Teatro J. Safra, em São Paulo. A apresentação reúne as músicas mais marcantes do musical, com piano e voz, transportando o público para Paris em 1881, em um ambiente de mistério e romance. O concerto traz os cantores Taís Ortolan e Rogério Alves, sob direção artística de Rodrigo Hyppolito.