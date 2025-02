O talento escondido do Príncipe George é revelado por Kate Middleton

Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana

Um futuro rei com claros talentos artísticos? Foi a reação do público com o post que a Princesa Catherine compartilhou com o mundo ao ver a precisão dos traços e olhar apurado do pequeno Príncipe George, de apenas 11 anos. Veja:



A divulgação do material íntimo dos três filhos de Catherine e Príncipe William tinha um objetivo: divulgar o trabalho da Fundação Early Childhood, uma iniciativa da princesa sobre os cuidados e importância da primeira infância.



Early childhood, ou "primeira infância" se refere ao período que abrange os primeiros anos de vida de uma criança, geralmente dos 0 aos 8 anos, uma fase crucial para o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo e onde as crianças experimentam um rápido crescimento e desenvolvimento. É quando começam a desenvolver habilidades motoras, linguagem e interação social, por isso a educação e as experiências durante esse período têm um impacto significativo no futuro da criança, influenciando sua capacidade de aprender, sua autoestima e suas habilidades sociais.