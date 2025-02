'DREAMGIRLS', sucesso da Broadway, chega ao Brasil

"DREAMGIRLS", um dos maiores sucessos da Broadway e adaptada para o cinema em um filme vencedor do Oscar, chega pela primeira vez ao Brasil. A partir do dia 31 de julho vem ao palco do Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo.

Com texto e letras de Tom Eyen, músicas de Henry Kieger, coreografia original de Michael Bennett e arranjos de Harold Wheeler, o espetáculo no Brasil terá tradução e versão de Bianca Tadini e Luciano Andrey, direção geral de Gustavo Barchilon, direção musical de Gui Leal e coreografias de Rafa L.