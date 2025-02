Cipriani Resort & Casino: um novo ícone para Punta del Este

A primeira fase do projeto, programada para o final de 2025, trará um cassino de última geração, acompanhado de um restaurante exclusivo, bar, sala VIP e um espaço multifuncional para eventos. Além disso, um clube de praia privativo oferecerá uma nova dimensão de lazer para os frequentadores.

Já em 2026, será inaugurado um hotel boutique com 64 acomodações de alto padrão, elevando a experiência de hospedagem na região. Em uma etapa posterior, um segundo hotel, com 120 suítes, expandirá ainda mais as opções de luxo do complexo. Para os que desejam vivenciar esse lifestyle em tempo integral, o projeto também contará com três torres residenciais.

Giuseppe Cirpiani, CEO da Cipriani Imagem: @SOLERFOTO/Reprodução

Para dar vida a essa visão, a Cipriani se uniu ao escritório de arquitetura Rafael Viñoly, garantindo um projeto que honra a história do San Rafael enquanto projeta um futuro inovador. "Nosso objetivo é preservar a memória desse ícone, trazendo de volta seu glamour e transformando-o em um novo marco para Punta del Este", destaca Cipriani.

O empreendimento busca proporcionar uma experiência imersiva, onde alta gastronomia, entretenimento de classe mundial e um atendimento impecável se unem para criar um estilo de vida sofisticado e exclusivo.

Com essa visão audaciosa, Giuseppe Cipriani reforça sua missão: "Estamos desenvolvendo o projeto mais grandioso da América do Sul".