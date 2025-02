Velson D'Souza estreia nova série 'Paulo, o Apóstolo'

Em entrevista ao nosso blog, Velson revelou detalhes do processo de preparação e as expectativas para essa nova fase. "Tenho trabalhado com a preparadora de elenco Nara Marques e participado de workshops para entender o contexto histórico e cultural da época. Um dos momentos mais enriquecedores foi o estudo de campo no Centro Cultural de Jerusalém, onde aprendi muito sobre a história que vamos contar. Além disso, tenho estudado bastante o Novo Testamento e séries como The Chosen para construir o personagem com autenticidade."

Sobre o desafio de mergulhar em uma narrativa bíblica, o ator compartilha sua empolgação: "Era um sonho antigo trabalhar com esse tipo de material. O desafio é humanizar os personagens dessa época para que o público consiga se identificar. Isso torna a experiência ainda mais poderosa."

Velson também acredita que essa produção está trazendo um impacto pessoal significativo. "Esse trabalho me reconectou com a minha espiritualidade, algo que eu sentia falta. Nada é por acaso. Tenho vivido uma transformação pessoal que, sem dúvida, reflete no meu crescimento como ator. Cada detalhe desse processo está sendo engrandecedor."

A dedicação ao papel de Tito não é o único projeto do ator no momento. Velson está lançando o curso digital "Técnicas Americanas de Interpretação para TV e Cinema", além de manter ativa sua escola de atuação, o Espaço CoLab, em São Paulo. Ele explica como tem equilibrado todas essas frentes: "Mudei para o Rio de Janeiro para focar 100% nas gravações da série, mas no tempo livre, acompanho de perto o lançamento do curso e a supervisão das aulas presenciais, que seguem com professores que treinei. Graças a Deus, está tudo fluindo muito bem.", finaliza.