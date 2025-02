'Mudança de Hábito' retorna ao Brasil com Amanda Vicente como Deloris

O musical "Mudança de Hábito" está de volta ao Brasil em 2025 com uma nova montagem. Produzido pela Touché Entretenimento e Juffer Entretenimento, o espetáculo estreia em curta temporada no Teatro Multiplan, localizado no Shopping VillageMall, no Rio de Janeiro, a partir de 08 de outubro, com temporada prevista para São Paulo no primeiro semestre de 2026. A partir desta segunda (17) clientes Multiplan podem adquirir seus ingressos através do site da Sympla e bilheteria física; já a partir de quinta-feira, 20, as vendas serão abertas para o público geral nos mesmos canais de venda.

Amanda Vicente como Deloris Van Cartier no musical "Mudança de Hábito" Imagem: Divulgação

Com direção de Tadeu Aguiar e direção musical de Laura Visconti, "Mudança de Hábito - A Divina Comédia Musical da Broadway", que ganhará uma nova roupagem, com diferenciais de cenário e arranjos musicais, traz ao palco uma trama envolvente, repleta de humor e músicas vibrantes, enquanto aborda temas como amizade, transformação e fé. A história acompanha Deloris Van Cartier, uma cantora de boate que se esconde em um convento após testemunhar um crime. Com sua energia contagiante e sua paixão pela música, ela transforma a vida das freiras e encontra um novo propósito. Para interpretar Deloris, papel eternizado por Whoopi Goldberg no cinema, a escolhida foi Amanda Vicente, atriz conhecida por trabalhos em musicais como "Rua Azusa - O Musical", "Donna Summer - O Musical", "Sweeney Todd", "A Pequena Sereia - O Musical" e "A Cor Púrpura".