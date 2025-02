Monte Carlo: poker, gastronomia e entretenimento em São Paulo

Amaury Jr. e Reginaldo Campos, com uma placa representando 2025 criada por Roberto Camasmie Imagem: Divulgação

Não é só o jogo que faz o sucesso do lugar, sua programação do Monte Carlo inclui apresentações musicais, assim como eventos especiais. A combinação de pôquer, gastronomia e entretenimento faz do local uma opção diferenciada para quem busca uma experiência completa na cidade. Seja para jogar, jantar ou assistir a um show, o clube oferece uma ótima estrutura que atende a diferentes públicos.