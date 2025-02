Como eles se conheceram - Paul McCartney e Linda Eastman

Pouco depois, Linda, que era divorciada e mãe de uma filha de cinco anos, encontrou Peter Brown novamente, desta vez no clube Bag O'Nails, em Londres. Ele estava acompanhado de Paul McCartney e outros músicos. Brown apresentou Linda a Paul, que na época estava em um relacionamento com a atriz Jane Asher. "E foi isso", disse Brown. "Os dois se conheceram ali."

No Natal de 1967, Paul e Jane Asher anunciaram o noivado durante uma festa na casa da família McCartney. Em maio de 1968, Paul viajou para Nova York com John Lennon para divulgar o lançamento do selo Apple. Linda estava presente no evento e, incentivada por sua amiga jornalista Lilian Roxon, entregou seu telefone a Paul. Os dois se encontraram posteriormente no apartamento de Nat Weiss, assistente de Brian Epstein, e em Los Angeles.

Algumas semanas após retornar a Londres, Paul terminou seu noivado com Jane Asher. Ele telefonou para Linda e a convidou para morar com ele em sua casa na Cavendish Avenue. Após conhecer Heather, filha de Linda, Paul também a convidou para viver com eles.

No dia 11 de março de 1969, a assessoria de imprensa da Apple divulgou que Paul McCartney, o último Beatle ainda solteiro, planejava se casar com Linda Eastman no dia seguinte, no cartório de Marylebone, em Londres. Linda estava grávida de três meses.

Do livro "Como Eles se Conheceram", de Joey Green.