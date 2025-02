Izzy Gordon celebra as grandes vozes femininas do jazz em show

No dia 23 de fevereiro, o Sesc 24 de Maio recebe Izzy Gordon com o show Rainhas do Jazz, uma homenagem às mulheres que transformaram a música e o mundo ao seu redor. No repertório, clássicos de Nina Simone, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Etta James, entre outras referências, explorando diferentes vertentes do jazz, como fusion, bebop, swing e samba-jazz.

Izzy Gordon Imagem: Junior Santos/Divulgação

Filha do cantor Dave Gordon, Izzy iniciou sua trajetória musical no teatro, estrelando o musical Emoções Baratas. Acompanhada por um sexteto formado por teclados, baixo, sax, trompete, percussão e bateria, Izzy promete uma apresentação vibrante e repleta de emoção.