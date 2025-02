Maestro Renato Misiuk faz tributo ao U2 inspirado no Sphere de Las Vegas

O maestro Renato Misiuk e sua banda e orquestra trazem ao público o espetáculo "U2 One Love", um tributo à icônica banda irlandesa. Inspirado na estética do Sphere de Las Vegas, o show acontece no dia 20 de fevereiro, no Teatro Bradesco.

Imagem: capa

Com um repertório renovado, a apresentação leva os fãs a uma jornada pelas canções mais marcantes do U2, interpretadas com a sofisticação da orquestra conduzida por Renato Misiuk. Além das performances musicais, o espetáculo contará com novos vídeos e projeções imersivas, criando uma atmosfera sensorial que remete às grandes produções internacionais.