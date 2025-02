Futuro do Luxo: movimentos que moldarão o mercado até 2030

Redução de 20% no mercado chinês

Incertezas econômicas globais

Possíveis tarifas adicionais sobre produtos de luxo

No entanto, o Brasil segue na contramão desse cenário. O mercado de luxo no país está em plena expansão, com projeções de crescimento expressivo nos próximos anos. O Brasil ocupa hoje a nona posição entre os mercados de luxo que mais crescem no mundo, à frente de Hong Kong.

A expectativa é de um crescimento de 7% em 2025, com uma alta acumulada de 22% nos próximos cinco anos.

Com base nas projeções para 2025-2030, o que podemos esperar?

DE STATUS A PROPÓSITO