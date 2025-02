Fabiana Karla conta detalhes sobre a sua participação no 'Companhia Certa'

O apresentador Ronnie Von entrevista Fabiana Karla no "Companhia Certa" da próxima segunda-feira (17), a partir das 23h, na RedeTV!. No programa, a atriz compartilha histórias de suas mais de duas décadas de carreira.

Fabiana Carla e Ronnie Von Imagem: Rede TV/Divulgação

Nos bastidores da gravação, Fabiana revelou que não esperava que a conversa com o apresentador fosse tão emocionante: "Vim muito feliz [...]. Não pensei mesmo ser pega de surpresa e finalizar às lágrimas. Saio daqui com as melhores memórias. Tenho certeza que vai ser um programa muito legal de assistir e que vou guardar nas minhas melhores lembranças", conta.