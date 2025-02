Sig Bergamin lança novo livro

O arquiteto e designer de interiores Sig Bergamin lança seu mais novo livro, "Eclectic", pela editora francesa Assouline. Com 300 páginas, a obra reúne projetos desenvolvidos nos últimos dois anos, consolidando sua posição como um dos nomes mais influentes da arquitetura e do design de interiores.

Sig Bergamin Imagem: Romulo Fialdini/Reprodução

Sig traz em "Eclectic" uma seleção cuidadosa de projetos que ilustram sua estética única e seu talento para misturar cores, texturas e referências culturais de diferentes partes do mundo. O livro já está disponível em mais de 30 países e destaca o olhar refinado do arquiteto, que ao longo da carreira assinou projetos no Brasil e no exterior.